Дистанция без зла: священники объяснили, что делать при сильной антипатии к человеку

Осознанная работа над собой: Пастыри подчеркивают, что поддаться эмоциональной вспышке гораздо проще, чем сделать внутреннее усилие для прощения и принятия. Первым шагом должно стать осознание первопричины неприязни.

Преодоление гордости: В основе стойкого раздражения часто лежат утрата любви и торжество гордыни — состояний, которых верующему следует избегать.

Безопасная дистанция с уважением: Если человек вызывает сильную антипатию (даже без видимых причин), священники советуют временно отойти в сторону и ограничить общение, но при этом ни в коем случае не причинять вреда и сохранять базовое уважение к личности.