Невидимая катастрофа: как микропластик проникает в основу пищевой цепи Байкала
Ученые ИГУ и СО РАН обнаружили микропластик у эндемичных червей Байкала
Крупнейшее пресноводное озеро мира Байкал сталкивается с нарастающим загрязнением микропластиком. Невидимые частицы пластика накапливаются в воде и донных отложениях, потенциально представляя для озера более высокую угрозу, чем промышленные стоки или бывший Целлюлозно-бумажный комбинат. В сочетании с фосфатами, кислотами и цветением воды это создает риски глубокой деформации биоценоза и появления рыб-мутантов, пишет Новосвят.
Результаты научных исследований и угроза пищевой цепи
- Исследование ученых ИГУ и СО РАН: Ученые Иркутского государственного университета и Байкальского музея СО РАН опубликовали в «Байкальском зоологическом журнале» результаты изучения южной части озера (район поселка Большие Коты).
- Поражение эндемичных червей: В качестве тест-организмов исследователи изучили эндемичных плоских червей планарий ( Baikalobia guttata ). Пластиковые волокна длиной до 1 мм были обнаружены во всех исследованных группах червей. Попадание пластика нарушает у них работу нервной системы, физиологию, рост и способность к передвижению.
- Источники загрязнения: Основными антропогенными факторами названы бытовой мусор, стирка синтетической одежды, туризм, расширение отельного бизнеса на берегах со стороны Бурятии и брошенные рыболовные снасти.
- Угроза для рыбы и человека: Мелкие организмы передают микропластик выше по пищевой цепи, в том числе к байкальскому омулю, у которого частицы могут накапливаться в жабрах, ЖКТ и мышцах. Для человека употребление рыбы с микропластиком грозит проникновением частиц в ткани и органы.
- Дополнительные риски (Паразиты): Эксперты напоминают, что байкальский омуль массово поражен чаечным лентецом, вызывающим дифиллоботриоз. Во избежание заражения рекомендуется полностью отказаться от малосоленой рыбы, отдавая предпочтение заморозке на несколько дней с последующей глубокой термической обработкой или длительным посолом.