Невидимая катастрофа: как микропластик проникает в основу пищевой цепи Байкала

Исследование ученых ИГУ и СО РАН: Ученые Иркутского государственного университета и Байкальского музея СО РАН опубликовали в «Байкальском зоологическом журнале» результаты изучения южной части озера (район поселка Большие Коты).

Поражение эндемичных червей: В качестве тест-организмов исследователи изучили эндемичных плоских червей планарий ( Baikalobia guttata ). Пластиковые волокна длиной до 1 мм были обнаружены во всех исследованных группах червей. Попадание пластика нарушает у них работу нервной системы, физиологию, рост и способность к передвижению.

Источники загрязнения: Основными антропогенными факторами названы бытовой мусор, стирка синтетической одежды, туризм, расширение отельного бизнеса на берегах со стороны Бурятии и брошенные рыболовные снасти.

Угроза для рыбы и человека: Мелкие организмы передают микропластик выше по пищевой цепи, в том числе к байкальскому омулю, у которого частицы могут накапливаться в жабрах, ЖКТ и мышцах. Для человека употребление рыбы с микропластиком грозит проникновением частиц в ткани и органы.