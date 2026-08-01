На смену «схеме Долиной»: петербуржцу продали квартиру с «вечным» дедушкой внутри
Mash: в Петербурге покупателю продали квартиру с прописанным пенсионером
Житель Санкт-Петербурга стал жертвой обмана при покупке жилья: риелторы и бывший собственник скрыли факт наличия человека с правом бессрочного проживания. О пришедшем на смену «схемы Долиной» новом формате мошенничества сообщает Telegram-канал Mash, передает Лента.ру.
Житель Санкт-Петербурга стал жертвой обмана при покупке жилья: риелторы и бывший собственник скрыли факт наличия человека с правом бессрочного проживания. Телеграм-канал Mash сообщает, что данная схема стала распространяться на фоне изменений судебной практики по сделкам с недвижимостью.
Детали обмана и юридические нюансы
- Финансовые потери: Покупатель приобрел квартиру за 8 миллионов рублей и потратил еще несколько миллионов на капительный ремонт.
- Появление «поселенца»: После завершения ремонта в квартиру въехал пожилой мужчина с документом, подтверждающим его право на пожизненное проживание.
- Юридический корень проблемы: Во время приватизации жилья в 1990-х годах пенсионер отказался от своей доли в пользу владельца. По закону РФ (ст. 19 Вводного закона к Жилищному кодексу РФ) за гражданами, отказавшимися от приватизации, сохраняется бессрочное право пользования жилым помещением, которое не аннулируется даже при смене собственника.
- Реакция продавца и органов: Бывший владелец квартиры посоветовал новому хозяину «подружиться со стариком» и отключил связь. В правоохранительных органах покупателю пояснили, что выселить пенсионера через суд невозможно, так как закон защищает права отказников от приватизации.
- Контекст рынка: По данным риелторов, скрытие «вечных» жильцов стало частой практикой. При этом Верховный суд РФ ранее установил, что сделки признаются недействительными (например, по резонансным делам об обмане продавцов мошенниками), только если покупатель заведомо знал о недобросовестности сделки.