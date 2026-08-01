На смену «схеме Долиной»: петербуржцу продали квартиру с «вечным» дедушкой внутри

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой обмана при покупке жилья: риелторы и бывший собственник скрыли факт наличия человека с правом бессрочного проживания. Телеграм-канал Mash сообщает, что данная схема стала распространяться на фоне изменений судебной практики по сделкам с недвижимостью.

Финансовые потери: Покупатель приобрел квартиру за 8 миллионов рублей и потратил еще несколько миллионов на капительный ремонт.

Появление «поселенца»: После завершения ремонта в квартиру въехал пожилой мужчина с документом, подтверждающим его право на пожизненное проживание.

Юридический корень проблемы: Во время приватизации жилья в 1990-х годах пенсионер отказался от своей доли в пользу владельца. По закону РФ (ст. 19 Вводного закона к Жилищному кодексу РФ) за гражданами, отказавшимися от приватизации, сохраняется бессрочное право пользования жилым помещением, которое не аннулируется даже при смене собственника.

Реакция продавца и органов: Бывший владелец квартиры посоветовал новому хозяину «подружиться со стариком» и отключил связь. В правоохранительных органах покупателю пояснили, что выселить пенсионера через суд невозможно, так как закон защищает права отказников от приватизации.