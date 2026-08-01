Самый опасный день месяца: чего ждать метеочувствительным людям 2 августа — идет удар по сосудам
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В воскресенье, 2 августа, на Земле ожидается резкое ухудшение геомагнитной обстановки. По данным Лаборатории солнечной активности (ИКИ и ИСЗФ), вероятность возникновения магнитной бури достигает 75%. Прогнозируемый индекс $Ap$ составит 27, что указывает на высокий уровень возмущения магнитосферы из-за влияния ранее выброшенных потоков солнечного ветра.
Главное о шторме и рекомендации для метеозависимых
- Причина бури: Несмотря на текущий умеренный индекс солнечной активности (4,7 балла) и отсутствие новых вспышек класса C, геомагнитные возмущения вызваны дошедшими до Земли устойчивыми потоками солнечного ветра.
- Вероятность состояний: 75% — магнитная буря, 15% — возбужденное состояние, 10% — спокойная магнитосфера.
- Симптомы: Возможны головные боли, скачки артериального давления, повышенная утомляемость, бессонница и раздражительность.
- Медицинские советы: Специализированных лекарств от магнитных бурь нет. При головной боли допустим прием обезболивающих (парацетамол, ибупрофен). Врачи советуют снизить физические нагрузки, пить больше воды, отказаться от алкоголя и кофеина, а также соблюдать режим сна.