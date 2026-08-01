Потеря перед выездом: основной вратарь «Динамо» выбыл из строя на целый месяц
КП — Спорт: основной вратарь «Динамо» выбыл из строя на целый месяц
Основной вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев получил повреждение икроножной мышцы на предматчевой тренировке перед гостевой игрой второго тура РПЛ против калининградской «Балтики». Об инциденте сообщил журналист Иван Карпов, пишет КП — Спорт.
Сроки восстановления и статистика игрока
- Детали травмы: Инцидент произошел за два дня до выезда команды, из-за чего 34-летний голкипер был исключен из заявки и не полетел с клубом в Калининград.
- Прогнозы врачей: На восстановление опытному вратарю потребуется от 3 до 4 недель.
- Бэкграунд футболиста: Андрей Лунев присоединился к «бело-голубым» в 2024 году. В прошедшем сезоне он отыграл 14 матчей в рамках чемпионата России, в трех из которых удержал ворота «на замке».