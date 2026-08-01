Редкоземельный кладезь: как иттрий в составе нового минерала оценили эксперты
В Мурманской области нашли редчайший минерал с иттрием дороже золота
Российские ученые из Кольского научного центра РАН, СПбГУ и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана открыли в Кировском руднике (Мурманская область) ранее неизвестный науке минерал — кольский ашкрофтин. По оценкам специалистов, из-за исключительной редкости стоимость только его налета на породе достигает 145 долларов за миллиметр, что существенно превышает цену золота, пишет РИА Новости.
Уникальность состава и научная ценность
- Сложный химический состав: В основу кристаллической структуры минерала входит редкоземельный металл иттрий, а также калий, натрий, кремний, кальций, марганец и фтор.
- Архив земной коры: В Минобрнауки РФ образцу дали определение «химического архива земной коры», так как структура кристалла входит в группу самых сложных минеральных структур, известных науке.
- Отличие от классического ашкрофтина: Классический редкий ашкрофтин (розоватый прозрачный силикат) встречается в Гренландии, Канаде и Италии. Кольский образец отличается уникальной комбинацией элементов и не имеет прямых аналогов.
- Промышленное значение: Содержащийся в минерале иттрий крайне востребован в высокотехнологичных отраслях — производстве полупроводников, квантовой электронике, лазерах и аэрокосмической промышленности.