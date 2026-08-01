До следующей весны: почему быстро очистить водопроводную воду в Тюмени не получится
НГ: гидрологи дали прогноз, когда в Тюмени перестанет вонять водопроводная вода
Неприятный запах водопроводной воды в Тюмени, возникший из-за рекордного паводка и дефицита кислорода в реке Туре, сохранится еще продолжительное время. По оценкам экспертов-гидрологов, процесс самоочищения реки займет от нескольких недель до целого сезона, пишет Наш город.
Причины загрязнения и мнения экспертов
- Прогноз Дмитрия Клименко (УрФУ): На полное очищение реки потребуется как минимум сезон (до наступления зимы, схода снега и следующего весеннего половодья), так как воде необходимо освободить все затопленные поймы от смытых удобрений, отходов и септиков.
- Прогноз Михаила Болгова (ИВП РАН): Качество воды улучшится не ранее чем через несколько недель или месяц — после того как паводок пойдет на спад и Тура перейдет на грунтовое питание.
- Позиция властей: Администрация Тюменской области объясняет запахи экстремальным падением уровня кислорода и массовым попаданием органики, смытой с полей обильными осадками.
- Версия об антропогенном факторе: Эксперт Михаил Болгов не исключает, что причиной катастрофы стал размыв несанкционированных сливов или необорудованных навозохранилищ сельхозпредприятий, которые переполнились из-за экстремальной водности.