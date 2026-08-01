Ловушка корзины: почему просмотр товара заставляет алгоритмы поднимать ценник
Лента.ру: активность в корзине влияет на стоимость товара на маркетплейсе
Ведущий специалист по логистике и электронной коммерции Игорь Киселев в интервью «Ленте.ру» объяснил причины частых колебаний цен на один и тот же товар в течение суток. Главный фактор — работы автоматических алгоритмов динамического ценообразования.
Как работают алгоритмы и практические советы эксперта
- Факторы влияния: Алгоритмы площадок в режиме реального времени анализируют текущий спрос, остатки продукции на складах, ценовые предложения конкурентов и условия доставки.
- Реакция на поведение покупателей: Если товар начинает получать повышенное внимание (частые просмотры, добавления в корзину или оформление заказов), система автоматически поднимает стоимость. При падении интереса цена, наоборот, снижается.
- Как сэкономить: Эксперт рекомендует не совершать импульсивных покупок, отслеживать динамику цены в течение дня и сравнивать предложения на разных платформах. Если покупка не горит, стоит оставить товар в корзине на 1–2 дня — продавцы часто предлагают индивидуальные или временные скидки на «забытые» позиций.