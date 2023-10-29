Около ста человек пострадали в одной из школ Рязани от кишечной инфекции

Почти сотня человек стали жертвами норовирусной инфекции в школе № 1 им. В.П. Екимецкой в Рязани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что все больные находятся под медицинским наблюдением.

Добавляется, что в учебном заведении с пятницы приостановили учебный процесс.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку по поводу инцидента.

Поясняется, что в данной школе также превышен порог заболеваемости учеников сезонными вирусами, несколько классов находятся на карантине.