Около ста человек пострадали в одной из школ Рязани от кишечной инфекции
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Почти сотня человек стали жертвами норовирусной инфекции в школе № 1 им. В.П. Екимецкой в Рязани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что все больные находятся под медицинским наблюдением.
Добавляется, что в учебном заведении с пятницы приостановили учебный процесс.
Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку по поводу инцидента.
Поясняется, что в данной школе также превышен порог заболеваемости учеников сезонными вирусами, несколько классов находятся на карантине.