«Окончательное решение за женщиной»: как в ЕАО будут наказывать за склонение к аборту

В Еврейской автономной области принят закон, запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Глава региона Мария Костюк в беседе с KP.RU пояснила, что необходимость таких изменений продиктована реальной ситуацией в медицинских учреждениях — по ее словам, врачи в поликлиниках и женских консультациях нередко уговаривают пациенток сделать аборт.

Новый закон вступает в силу 1 июня 2026 года. Правонарушением будут считаться любые формы воздействия: уговоры, просьбы, подкуп, обман, убеждения и выдвижение требований, направленные на то, чтобы женщина прервала беременность. Исключение составляют случаи, когда речь идет о медицинских показаниях — такое информирование склонением не признается.

Мария Костюк подчеркнула, что окончательное решение всегда остается за женщиной. При этом, по ее мнению, важно, чтобы будущая мать чувствовала поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Государство, как отметила глава региона, готово эту поддержку оказывать.

Губернатор также связала демографическую ситуацию с качеством жизни населения. В связи с этим в области разработана специальная программа народосбережения, частью которой и стал новый закон

Размер штрафов и реакция на федеральном уровне

За склонение к аборту предусмотрены административные штрафы: — для граждан — до 5 тысяч рублей; — для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей; — для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Закон не запрещает аборты как медицинскую процедуру, а направлен на то, чтобы предостеречь женщину от поспешного решения, сопряженного с риском для здоровья, поясняли ранее авторы инициативы.

На федеральном уровне также продолжается работа по ограничению искусственного прерывания беременности. Как сообщал ТАСС в ноябре 2025 года со ссылкой на председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова, 752 частные клиники в 14 регионах добровольно отказались от лицензий на проведение абортов.

Власти всех 89 субъектов РФ поддержали инициативы по ограничению этой практики, а в более чем 40 регионах продолжается работа по привлечению частных медицинских организаций к отказу от абортов.