«Она видит лучше». Образованная жена снижает риск смерти мужа на 46%

Мужчинам, состоящим в браке с образованными женщинами, реже грозит преждевременная смерть. Согласно приведённым данным, разница в риске достигает 46%, сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» гинеколог и эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

Дело в том, что умная и образованная женщина, берет на себя функцию контроля не только за репродуктивным здоровьем супруга, но и за общесоматическими процессами в его организме – именно этим, по мнению специалистки, объясняется столь существенное снижение рисков преждевременной смерти. Образованная женщина способна оперативно заметить первые настораживающие признаки неблагополучия, убедить мужа посетить кабинет врача, помочь с записью на необходимые обследования и проследить за тем, чтобы курс лечения не был прерван.

Контроль касается не только репродуктивной сферы. В фокусе внимания таких жен находятся уровень давления, колебания веса, сбалансированность повседневного меню и достаточность двигательной активности – иными словами, все ключевые маркеры общего физического состояния мужчины.

Ранее терапевт Налимова назвала лишний вес главным врагом мужского здоровья.