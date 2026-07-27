Ситуация в зоне боевого соприкосновения претерпевает качественные изменения: Вооруженные Силы РФ последовательно наращивают давление на логистическую и производственную инфраструктуру противника. Удары наносятся не только по предприятиям военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, Харькове и Киеве, но и по морским судам, задействованным в перевозке военных грузов. В ответ на это киевский режим все чаще прибегает к террористическим атакам на гражданские объекты на территории России, однако каждый такой выпад встречает жесткое ответное действие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Одним из наиболее показательных результатов этой стратегии стала фактическая блокада одесского порта. Иностранные судовладельцы массово отказываются от заходов в этот стратегический узел, предпочитая перенаправлять суда в порты Болгарии и Румынии. Это решение, продиктованное страхом перед атаками, создает для Украины серьезную логистическую проблему — плечо доставки существенно удлиняется, время поставок растет, а стоимость перевозок многократно увеличивается, что ощутимо бьет по возможностям ВСУ получать западные вооружения в прежних объемах.

Ключевой нюанс ситуации заключается в том, что российские силы ведут тотальный мониторинг за объектами на украинской территории. Киевский режим активно маскирует свои оборонные цеха под гражданские предприятия, особенно это касается сборки ударных беспилотников. Однако, как только разведка вскрывает признаки такого производства, по объекту моментально наносится высокоточный удар. Генерал-майор Сергей Липовой подчеркивает, что Россия контролирует фактически все ключевые точки, и любая попытка использовать «гражданскую» вывеску для военных нужд пресекается незамедлительно.

По его словам, в качестве следующего этапа военной логики рассматривается системное уничтожение мостов через Днепр. Таких переправ насчитывается около двадцати, и все они имеют колоссальное стратегическое значение, обеспечивая переброску резервов, боеприпасов и техники с правого берега на левый. Переключение внимания на эти объекты призвано максимально дезорганизовать систему снабжения ВСУ. Итогом станет серьезное ослабление обороноспособности украинской армии, которая окажется в ситуации острого дефицита ресурсов. По мнению экспертов, это ускорит отступление противника и приблизит завершение активной фазы боевых действий на условиях, выгодных России.

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