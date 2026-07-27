SMAS-лифтинг и нити: косметолог перечислила топ-процедур у селебрити

Мир шоу-бизнеса всегда был полигоном для экспериментов с внешностью, но сегодня звездные подходы к пластике кардинально меняются. По данным Общественной Службы Новостей , косметолог Марият Мухина, работающая с селебрити, раскрыла новые тренды, которые диктуют не погоню за «кукольным» лицом, а философию осознанной и минималистичной коррекции. Оказалось, что даже самые отчаянные экспериментаторы пересматривают свои взгляды, отказываясь от тотальных вмешательств в пользу деликатных и высокотехнологичных решений.

Суть нового подхода — в четком разделении задач и отказе от гигантомании. SMAS-лифтинг, по словам Мухиной, остается «королем» среди структурных методов: он формирует овал, убирает птоз и подтягивает нижнюю треть лица. Но его уже не рассматривают как панацею — инъекционные техники (ботулинотерапия, филлеры) теперь работают в паре, занимаясь текстурой кожи, восполнением объемов и коррекцией мелких морщин. Однако главное смещение акцентов произошло в психологии: звезды больше не хотят «новое лицо», они хотят «свое, но лучшее». Приоритет отдается борьбе с пастозностью, отеками и улучшению качества кожи, а не наращиванию скул или изменению разрезов глаз.

Медик пояснила, что вместо масштабных операций на первый план выходят локальные, почти ювелирные решения. Блефаропластика для устранения грыж век, эндоскопический лифтинг фронтальной зоны для поднятия бровей, хейлопластика для коррекции формы губ — все это точечные вмешательства, которые не меняют индивидуальность, а лишь убирают усталость и возрастные нюансы. И, конечно, нитевые методики занимают особое место: они деликатно перераспределяют ткани, укрепляют скулы и контур, не добавляя излишнего объема. Но самый яркий тренд, по наблюдению Мухиной, — это отказ от скальпеля в пользу безынъекционных и аппаратных процедур. Лазерные шлифовки, биоревитализация, мезотерапия и плазмолифтинг становятся выбором 90% звездных пациентов, потому что они дают результат без длительного восстановления и риска «эффекта маски».

По ее мнению, эпоха «перекроенных» лиц уходит в прошлое. Сегодня знаменитости стремятся к естественности, подчеркивая природные черты и инвестируя в здоровье кожи, а не в радикальные изменения. Этот тренд, уверена эксперт, — не просто каприз, а осознанная стратегия долголетия в профессии, где лицо — главный инструмент. Публика уже устала от одинаковых «пластиковых» образов, и новые правила игры диктуют сдержанность, грамотное сочетание методик и минимальный след вмешательства. В конечном счете, современная эстетика — это не про «сделать», а про «сохранить», и звезды, похоже, наконец услышали этот запрос.

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