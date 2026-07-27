Грибной ретрит: турэксперт раскрыла, это спасение от выгорания или просто модный каприз

В мире, где скорость стала главной валютой, а цифровой шум заполняет каждую паузу, россияне все чаще выбирают необычный вид досуга — грибные туры. Оказывается, это не просто модный тренд, а настоящий «природный антидот» информационной перегрузке, уверена эксперт по туризму Мария Киселева. В интервью радио Sputnik она объяснила, почему сбор грибов превращается в полноценное философское путешествие, которое кардинально отличается от привычных экскурсий по достопримечательностям. Здесь нет готовых маршрутов, их нельзя проложить в навигаторе, и это главная ценность.

Суть грибного туризма — в принудительном замедлении, которое становится роскошью в XXI веке. Киселева подчеркивает: в лесу скорость не просто бесполезна, она вредна. Глаз учится различать оттенки мха, запах прелой листвы и игру света, а сам процесс превращается в медитацию. Это не покорение природы, а диалог с ней, где важен не трофей, а состояние всматривания. Такая практика пришла в Россию из Европы, где высшая форма грибного туризма — трюфельная охота. Там философия достигает апогея: гриб нельзя увидеть, ты доверяешь собаке, ее нюху и интуиции, полностью отказываясь от контроля. Идешь за хвостом, а не за навигатором, и платишь не за килограммы трюфеля, а за вход в сам ритуал — это экономика впечатлений в чистом виде, где семейные места передаются по наследству, а не гуглятся.

Вдохновленная международной ярмаркой белого трюфеля, которая ежегодно собирает более 100 тыс. человек, эксперт видит огромный потенциал для развития этого направления в России. У нас уже есть черный летний трюфель на Черноморском побережье, в Крыму и на Кавказе, и первые охоты с собаками становятся хоть и экзотикой, но крайне перспективной нишей. Однако, по мнению Киселевой, будущее не за элитарными поисками дорогих грибов, а за сочетанием науки, гастрономии и медленного созерцания — так называемыми «грибными выходными» с лекциями микологов, лесными чаепитиями, мастер-классами по ферментации и ужинами от шефа. Это новый лакшери медленного туризма, который поддерживает малые дестинации и аграрные сообщества, как это уже работает в Хорватии, Словении и Италии, где фермеры сами становятся гидами.

По ее словам, мировой рынок трюфельного туризма растет на 7-10% в год, отражая глобальный запрос на аутентичные впечатления вместо вещей. В России же, где сезонность учит планировать поездки точно в пик сбора, растет организованный спрос на ретриты по сбору лисичек и авторские экспедиции. Это уже не просто сбор дикоросов, а оздоровительная практика, которая возвращает людей в реальность. Грибной туризм становится мостом между утраченной связью с природой и современной жаждой осмысленного досуга — и, кажется, это надолго.

Ранее миколог раскрыл, где категорически нельзя собирать даже благородные лисички.