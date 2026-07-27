Сердце и почки: эндокринолог объяснил, как отличить патологию от задержки воды

Утренние отеки на лице или к вечеру — на ногах знакомы многим, но далеко не каждый задумывается, что за этим симптомом могут стоять принципиально разные механизмы. Врач-эндокринолог, диетолог и психолог пищевого поведения Павел Баранов в интервью радио Sputnik предупредил: главная ошибка — путать истинные патологические отеки с обычной физиологической задержкой жидкости. Первые требуют немедленного внимания врача, вторые же являются естественной реакцией организма на вполне объяснимые факторы, и с ними можно справляться самостоятельно, без таблеток и обследований.

По его словам, суть различия кроется в первопричине. Истинные отеки возникают из-за сбоев в работе внутренних органов: хронической сердечной недостаточности, нарушений функции почек или печени, воспалительных процессов, травм, аллергических реакций, проблем с лимфооттоком или эндокринных расстройств. В этих случаях вода задерживается либо во всем теле, либо локально, и это всегда тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако есть и другая сторона медали — физиологическая задержка, которая не связана с болезнями и возникает у большинства людей в ответ на определенные состояния. Баранов перечисляет классические примеры: вторая фаза менструального цикла у женщин (ближе к месячным), переедание углеводами, которые связывают и удерживают воду, чрезмерное употребление соли (особенно в сочетании с углеводами), большое количество сладкого в рационе, а также беременность. В этих случаях отечность — это вариант нормы, а не повод для паники.

Медик подчеркнул, что последствия неверного восприятия могут быть двоякими. Если человек с истинной патологией решает, что это «просто соль», и не идет к врачу, он рискует пропустить серьезное заболевание. Наоборот, если обладатель физиологической задержки начинает пить мочегонные или паниковать, он может нарушить водно-солевой баланс без всякой на то необходимости. Поэтому, подчеркивает эксперт, ключевой шаг — определить природу отеков. В случае подозрения на патологию — немедленно к специалисту. Если же это физиологическая реакция, достаточно скорректировать образ жизни.

Итоговая стратегия профилактики физиологических отеков, по мнению Баранова, проста и доступна каждому: не пересаливать пищу, ограничить потребление простых углеводов (сладости, выпечка), пить достаточное количество жидкости в течение дня (но избегать высокоминерализованных вод, которые могут усилить задержку), а также вести активный образ жизни — больше двигаться, меньше сидеть. Эти меры помогут предотвратить избыточное накопление жидкости, будь то локальное или общее. Главный вывод: отечность — это не всегда болезнь, но и не всегда «пустяк». Внимание к своему организму и знание простых правил помогут сохранить здоровье и избежать лишней тревоги.

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