Увольнение за DeepSeek: эксперты рассказали, причиной стала коммерческая тайна или личная почта

Скандал вокруг китайской нейросети DeepSeek, разразившийся летом 2026 года из-за утечки пользовательских переписок в открытый доступ, вскрыл любопытный юридический казус, который год назад остался почти незамеченным. История увольнения московского топ-менеджера инженерной компании, на первый взгляд напрямую связанная с использованием искусственного интеллекта, на поверку оказалась показательным примером того, как компании пытаются подвести старые правила под новые технологические реалии. Женщина лишилась должности после того, как загрузила в DeepSeek закрытые рабочие документы, но, как выяснилось позже, решающую роль в увольнении сыграл вовсе не ее разговор с ботом. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Юристы, изучившие ситуацию, пришли к неожиданному выводу: формальным поводом для расторжения трудового договора послужила пересылка этих же файлов на личную электронную почту. В большинстве корпоративных контрактов подобное действие четко прописано как грубое нарушение и разглашение коммерческой тайны, в то время как пункта о запрете взаимодействия с нейросетями в договоре попросту не было. Эксперты подчеркивают: чтобы увольнение за диалог с ИИ было законным, работодатель обязан сначала внести соответствующий запрет в локальные акты компании. В противном случае сотрудник имеет полное право заявить о неосведомленности, и суд, скорее всего, встанет на его сторону, ведь догадываться о внутренних рисках сервисов работник не обязан.

Этот случай обнажил главную проблему современного корпоративного права: стремительное развитие технологий значительно опережает процесс их законодательного регулирования. Использование DeepSeek стало лишь спусковым крючком для старого дисциплинарного механизма, но в будущем ситуация кардинально изменится. Законодателям только предстоит решить сложную дилемму: как наложить вето на загрузку данных в облачные сервисы, но при этом не лишить сотрудников возможности пользоваться локальными нейросетями на своих рабочих станциях, которые уже стали неотъемлемым инструментом повышения производительности. Пока же этот прецедент остается тревожным звоночком для офисных работников, напоминая, что даже самый продвинутый искусственный интеллект бессилен против человеческой невнимательности к пунктам трудового договора.

Ранее сообщалось, почему нейросети стали угрозой для офисных сотрудников и как избежать внедрения.