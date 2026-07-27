В Новосибирске школьник устроил потоп в многоэтажке, смыв дневник в унитаз

В одном из жилых домов Плющихинского района Новосибирска произошел курьезный инцидент. Пытаясь скрыть от родителей плохие оценки, школьник решил избавиться от улик оригинальным способом — он спустил дневник в унитаз, однако это обернулась засором канализации.

Застрявший в трубопроводе дневник привел к тому, что нечистоты начали вытекать из чаши обратно в помещение. Затопление квартиры продолжалось достаточно продолжительное время, а вызванные им последствия затронули соседей.

«Чтобы устранить засор, жильцам пришлось вызывать сантехника. Мастер согласился приехать на вызов ночью», — пояснил собеседник издания «КП-Новосибирск».

Сантехнику пришлось вручную прочищать унитаз, чтобы извлечь из коммуникаций злополучный дневник и восстановить работу системы водоотведения.

В настоящий момент пострадавшие жильцы занимаются ликвидацией ущерба от затопления. Сколько именно квартир пострадало из-за действий незадачливого ученика, в сообщении не уточняется. Однако очевидно, что юный новосибирец надолго запомнит: попытка уйти от ответа за проступок чревата куда более серьезными последствиями, чем признание ошибки, — рано или поздно правда выходит наружу, порой самым неприятным образом.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии поле четыре месяца утопает в фекалиях.