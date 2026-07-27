«153 раза объяснила — сделали наоборот». Захарова рассказала, в каких условиях использует мат
Захарова: мат бывает за дверями после 153 повторений
Фото: [официальный телеграм-канал Марии Захаровой]
На молодежном форуме «Гвардейск» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о своем отношении к нецензурной лексике.
Она призналась, что редко позволяет себе такие выражения и исключительно за закрытыми дверями.
«Бывает где-то там за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот. Когда мы один на один, что-нибудь даже в пересказе я могу такое где-то сказать», — пояснила дипломат.
Подобные случаи, отметила она, происходят очень редко, и она сильно себя корит за них.
В то же время Захарова добавила, что проявляет и другие эмоции. Они возникают, если речь идет о детях, Великой Отечественной войне, специальной военной операции, когда люди отдают жизнь за других, либо становятся невинными жертвами.
«...когда идет речь о вопиющей несправедливости, у меня, конечно, горло перехватывает, и слезы бывают», — объяснила она.
Ранее сообщалось о том, что Захарова обвинила Францию в разжигании милитаризации Европы.