Сегодня вечером Владимир Зеленский совершил посадку в Лондоне, открывая свою трансатлантическую поездку с краткосрочной, но протокольно значимой остановки в Великобритании. Главная цель визита — знакомство с новым премьер-министром Соединенного Королевства Энди Бернемом, которое должно состояться в ближайшие часы. Однако внимание наблюдателей привлекла не столько встреча на высшем уровне, сколько фигура, встречавшая украинского лидера у трапа самолета — им оказался посол Украины в Британии Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам политолога Дениса Денисова, это совпадение мгновенно породило волну домыслов в социальных сетях и прессе: многие усмотрели в присутствии Залужного скрытый сигнал или намек на возможные кадровые или военные решения. Однако не следует искать конспирологических подтекстов в этой сцене. Согласно дипломатическому протоколу, встреча высокопоставленного гостя из Украины в аэропорту является прямой обязанностью действующего посла. Залужный занимает эту должность, а потому его появление у трапа — строгое соблюдение этикета, а не признак тайных переговоров или возвращения опального генерала в большую политику.

Он уточнил, что гораздо более прагматичной выглядит повестка предстоящих переговоров между Зеленским и Бернемом. Ключевым вопросом станет расширение военно-технического сотрудничества, а именно — получение Украиной британских лицензий на производство вооружений. Лондон готов передать технологии, позволяющие наладить выпуск необходимой ВСУ продукции непосредственно на украинской территории, хотя точное расположение будущих заводов пока держится в секрете по соображениям безопасности.

По мнению эксперта, лондонский визит носит четкий прагматичный характер: это и обязательное протокольное рандеву с новым главой британского правительства, и важный этап переговоров о производственной кооперации. Встреча с Залужным оказалась лишь формальным элементом дипломатической рутины, не несущим скрытых смыслов. Итогом станет, вероятно, новый пакет технологической помощи, который позволит Украине укрепить оборонный потенциал, полагаясь не только на поставки, но и на собственную промышленную базу при поддержке союзников.

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