Себум и защитный слой: трихолог объяснила, как часто мыть голову в зависимости от типа кожи

Вопрос «как часто мыть голову?» не имеет универсального ответа — и это не банальность, а медицинский факт, который подтверждает врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Майя Тимофеева. В интервью радио Sputnik она объяснила, что кожа волосистой части головы бывает жирной, сухой, комбинированной, чувствительной, склонной к аллергии или воспалениям, и для каждого типа существуют свои правила гигиены. Игнорирование этих особенностей, по словам эксперта, может привести к обратному эффекту — усилению жирности, появлению перхоти или пересушиванию, даже если вы используете дорогой шампунь.

Медик пояснила, что все упирается в защитный слой — себум (кожное сало), который покрывает кожу головы. Шампуни смывают его, обеспечивая ощущение чистоты, но сальные железы устроены так, что при слишком частом удалении этого слоя они начинают работать в усиленном режиме, пытаясь восстановить баланс. В результате волосы жирнеют еще быстрее, а в некоторых случаях возникает перхоть. Поэтому выбор частоты мытья — это тонкая настройка, зависящая от работы эндокринной системы, активности потовых желез и индивидуальных особенностей. Например, людям с интенсивным салоотделением Тимофеева рекомендует мыть голову ежедневно, а то и два раза в день, тогда как обладателям чувствительной кожи, наоборот, советует сократить процедуру до минимума, чтобы не травмировать поверхность и не обезвоживать ее.

По ее мнению, для большинства людей со смешанным типом кожи эксперт называет ориентировочную норму в два-три мытья в неделю. Однако она тут же оговаривается: это лишь усредненная цифра. Для кого-то ежедневное мытье — абсолютная норма, для кого-то — через день, а кому-то достаточно раз в три дня. Главный критерий — самочувствие кожи и внешний вид волос. При этом специалист подчеркивает: правильно подобранные косметические средства (щадящие шампуни без агрессивных сульфатов) позволяют мыть голову хоть каждый день без негативных последствий. Но даже с идеальным шампунем нельзя сбрасывать со счетов еще один фактор — жесткость воды, которая сильно варьируется в разных регионах и напрямую влияет на эффективность очищения и состояние прядей.

Трихолог подчеркнула, что не существует единой инструкции для всех, а есть индивидуальный подход. Не стоит слепо следовать советам подруг или рекламным слоганам. Слушайте свою кожу, наблюдайте за ее реакцией, корректируйте частоту мытья и подбирайте средства под свой тип. Если чувствуете, что волосы быстро становятся сальными, не бойтесь мыть их чаще, но используйте мягкие шампуни; если кожа сухая и шелушится, сократите водные процедуры. И помните про воду — возможно, проблема не в шампуне, а в жесткости из крана, и тогда стоит задуматься о фильтрах или ополаскивателях. В конечном счете, здоровая кожа головы — это результат баланса между чистотой и сохранением ее естественного барьера.

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