Польское издание Myśl Polska констатирует — порты Одессы, Черноморска и Южного парализованы, иностранные суда исчезли из акватории, а Украина фактически лишилась морского выхода, заплатив за свою дерзость полной изоляцией. Об этом сообщает Myśl Polska.

Журналисты MP заявили: когда украинская сторона планировала массированные дроновые атаки на российские порты и пыталась нарушить судоходство в Черном и Азовском морях, она должна была предвидеть жесткий ответ. И он последовал — сокрушительными ударами по собственной портовой инфраструктуре. Теперь в некогда оживленной гавани Одессы — тишина. Ни одного иностранного судна. Черноморск и Южный — та же картина. Торговые флаги убраны, логистические цепочки разорваны.

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