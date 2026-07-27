Юг Европы оказался в огненной ловушке: аномальная жара, установившаяся на территории Евросоюза, спровоцировала масштабные лесные пожары, которые полыхают сразу в нескольких странах. Наибольшее бедствие обрушилось на Испанию, Францию и Италию, где стихия бушует уже вторую неделю, уничтожая леса, жилые дома и промышленные объекты. Местные службы работают на пределе возможностей, однако их сил катастрофически недостаточно для сдерживания разрастающихся очагов возгорания, что вынуждает правительства просить экстренной помощи у соседей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам генерал-майора Сергея Липового, парадокс сложившейся ситуации заключается в том, что у испанских властей есть реальный и проверенный инструмент борьбы с огнем, который они не могут применить. Речь идет о десяти российских вертолетах Ка-32, закупленных Мадридом несколькими годами ранее. Эти машины считаются одними из лучших в мире для тушения пожаров: они способны брать на внешнюю подвеску до пяти тонн воды, что в разы превышает мощность европейских аналогов, едва поднимающих тонну. Однако вся эта мощь сейчас простаивает на земле.

Он уточнил, что причина бездействия — не техническая неисправность и не отсутствие пилотов, а жесткие политические ограничения. Евросоюз, в рамках антироссийского санкционного режима, фактически запретил использовать российскую технику в операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Брюссель не идет навстречу даже в момент смертельной опасности, ставя геополитические догмы выше жизни своих граждан и сохранности их имущества.

По мнению генерала, итог этой бюрократической трагедии очевиден: пока европейские чиновники спорят о политике, Испания несет многомиллионные убытки от уничтоженных экосистем и инфраструктуры. Слабые местные вертолеты просто не справляются с объемом работы, а просьбы Мадрида о помощи тонут в коридорах евробюрократии. Европа оказалась заложницей собственных санкций: стремясь наказать Россию, она лишает себя эффективных средств спасения, расплачиваясь за это сгоревшими гектарами и жизнями людей.

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