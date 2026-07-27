«Вода здесь старше пирамид». В пещере Нью-Мексико нашли озеро, нетронутое людьми

В штате Нью-Мексико, внутри пещеры Лечугилья, исследователи обнаружили подземный резервуар с водой, который, предположительно, не знал присутствия человека на протяжении сотен тысяч лет. О находке сообщает Daily Star.

Источник воды залегает на глубине около 213 метров. Визуально на обнародованных кадрах жидкость выглядит молочной, однако научные специалисты утверждают, что вода в действительности прозрачная. Подобный оптический обман возникает из-за белых известняковых образований, которые служат естественным обрамлением бассейна.

По мнению экспертов, формирование этого водоема произошло благодаря древним осадкам. Дождевая вода на протяжении длительного периода времени медленно фильтровалась сквозь толщу известняка. На дне бассейна также видны структуры, напоминающие по своей форме пальцы. Ученые допускают, что данные образования являются бактериальными колониями, эволюционировавшими в обстановке абсолютной изоляции от внешней среды.

Режим посещения пещеры Лечугилья является строго регламентированным. Доступ внутрь предоставляется исключительно представителям научного сообщества и квалифицированным спелеологам, но только при наличии официального допуска.

Ранее сообщалось о том, что в пещерах Испании ученые впервые выделили ДНК древнего человека.