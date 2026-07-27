Песков назвал нынешний кризис идеальным: шторм сделал Россию сильнее и сплотил нацию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на молодежном форуме «Территория смыслов», что нынешняя турбулентность в стране — это не беда, а «идеальный кризис», который в моменте закалил общество, укрепил суверенитет и превратил вызовы в трамплин для рывка. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нынешний этап уникален тем, что в сжатые сроки консолидировал россиян вокруг общенациональных целей, причем независимо от политических взглядов.

Представитель Кремля подчеркнул: кризис работает как катализатор — он не только подстегивает технологический суверенитет, но и мгновенно наполняет жизнь людей единством. Такого сплочения, по его оценке, не было уже давно, и именно в этом проявляется особая способность российского общества выходить из сложнейших ситуаций обновленным.

Песков добавил, что внешнее давление создало тот самый шторм, который лишь усилил внутренний стержень страны.

Ранее Путин заявил о сплоченности россиян в ответ на санкции.