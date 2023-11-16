Онколог Астраханцев перечислил повышающие риск развития рака простаты у мужчин симптомы и привычки

Этот месяц во всем мире считается месяцем осведомленности и борьбы с раком простаты, являющегося одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин, включая Россию. Онколог Максим Астраханцев рассказал, как обезопасить себя и успеть обнаружить заболевание на ранних стадиях. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, нередко раку предстательной железы предшествует аденома простаты.

Медик добавил, что мужчинам старше 45 лет обязательно следует следить за анализом ПСА.

По его мнению, на ранних стадиях этот тип рака не вызывает никаких симптомов, позже могут появиться учащенное мочеиспускание ночью либо его затруднение, а также эректильная дисфункция и боль в пояснице или костях.

Врач уточнил, что также в разы увеличивает риск развития рака предстательной железы возраст и наследственность, а также потребление красного мяса, курение и алкогольные напитки.