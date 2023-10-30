Онколог Елкин назвал помогающие обнаружить рак обследования

По словам врача-химиотерапевта Антона Елкина, в большинстве случаев родственники онкологических больных не имеют генетической предрасположенности к раку, тем не менее для ранней диагностики заболевания следует проходить скрининг на постоянной основе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что для этого необходимо делать рентгенографию органов грудной клетки, ультразвуковое исследование брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, а также колоноскопию.

По мнению медика, кроме того, обязательно прохождение гастроскопии на хеликобактер, УЗИ молочных желез или маммографии у женщин и гинекологический осмотр с применением кольпоскопии и взятием Пап-теста каждый год, а мужчинам – определение уровня ПСА с урологическим осмотром.