Онколог Елкин назвал помогающие обнаружить рак обследования
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По словам врача-химиотерапевта Антона Елкина, в большинстве случаев родственники онкологических больных не имеют генетической предрасположенности к раку, тем не менее для ранней диагностики заболевания следует проходить скрининг на постоянной основе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что для этого необходимо делать рентгенографию органов грудной клетки, ультразвуковое исследование брюшной полости и органов малого таза специальными датчиками, а также колоноскопию.
По мнению медика, кроме того, обязательно прохождение гастроскопии на хеликобактер, УЗИ молочных желез или маммографии у женщин и гинекологический осмотр с применением кольпоскопии и взятием Пап-теста каждый год, а мужчинам – определение уровня ПСА с урологическим осмотром.