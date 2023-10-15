Онколог Федосейкин перечислил снижающие риск рака груди продукты

Рак молочной железы является весьма популярным заболеванием, у которого нет однозначной причины возникновения, как и универсального способа защиты от данного недуга. Врач-онколог Виктор Федосейкин перечислил ряд привычек, способствующих снижению вероятности появления болезни. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует заниматься спортом, иметь в рационе питания рыбу, не употреблять алкогольные напитки.

Также он добавил, что в качестве заправок для салатов следует использовать оливковое масло и регулярно ощупывать молочные железы и осматривать их не реже раза в месяц.