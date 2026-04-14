Онколог Ивашков назвал быстрое засыпание скрытым симптомом опасного состояния

Врач-онколог Владимир Ивашков в своем телеграм-канале опроверг распространенное мнение о том, что умение мгновенно погружаться в сон — это особая суперспособность. По словам специалиста, такой навык, наоборот, может указывать на серьезные проблемы с отдыхом.

Как пояснил Ивашков, здоровая нервная система позволяет человеку заснуть в промежутке от 15 до 20 минут. Если же этот процесс занимает менее пяти минут, доктор советует насторожиться: подобная скорость является неочевидным, но верным признаком хронического недосыпа. Медик подчеркнул, что полноценный ночной сон должен длиться от семи до девяти часов. Только такой режим эффективно снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и депрессивных состояний.

Особое внимание врач обратил на тех, кто чувствует себя бодрым после пяти часов сна. Он предостерег: это не индивидуальная норма и не повод для гордости, а всего лишь вынужденная адаптация организма к постоянной нехватке отдыха.

