Онколог Марьенко объяснила опасные последствия изжоги

Изжога является распространенным явлением, которое может быть следствием курения, ожирения, потребления жирной пищи и беременности. Врач-онколог Анастасия Марьенко объяснила, может ли это заболевание привести к онкологии. Об этом сообщает Life.ru .

По ее мнению, чаще всего изжога не является серьезным недугом, однако в отдельных случаях свидетельствует о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда кислота из желудка постоянно выбрасывается в пищевод, травмируя его слизистую. Впоследствии из-за этого может появиться дисплазия, являющаяся предраковым состоянием.

Медик отметила, что для профилактики данного заболевания нужно отказаться от курения, чрезмерного потребления алкогольных напитков, исключить жирную, острую и соленую пищу и не ложиться спать сразу после ужина.