Онколог Мироненко назвал вирусы, способные вызвать рак

Онколог Мироненко: вирусы герпеса и гепатита способны вызвать рак
Развитие злокачественного новообразования у человека может быть спровоцировано вирусами гепатита B и C, герпеса четвертого и восьмого типов, а также некоторыми другими онкогенными вирусами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
«Существует несколько теорий канцерогенеза, причин развития онкологии. Одна из них – вирусно-генетическая. Она основана на встраивании ДНК или РНК вирусов в геном клетки человека как факторе, инициирующем развитие рака», — пояснил врач.
По словам специалиста, есть целый ряд вирусов, которые, как считается, способны влиять на возникновение опухоли.
«К онкогенным вирусам относят вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля», — отметил эксперт.
Ранее онколог Черемушкин назвал три вида рака, которые будет лечить новая вакцина.