Онколог предупредил о симптоме рака, который все списывают на геморрой

Онколог и хирург Дмитрий Пензов предупредил, что кровь в стуле — один из первых признаков рака толстой кишки, который многие ошибочно списывают на геморрой, теряя драгоценное время. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пензов подчеркнул: любые кровянистые выделения из прямой кишки требуют диагностики. Даже если причиной окажется не онкология, выяснить источник кровотечения необходимо как можно раньше. Многие откладывают визит к врачу, убеждая себя, что это просто геморрой, но такая ошибка может стоить жизни.

Второй тревожный сигнал — сбои в работе кишечника. Стоит насторожиться, если длительный запор неожиданно сменяется жидким стулом. Причиной может быть растущая опухоль, которая постепенно нарушает прохождение содержимого. Также при росте злокачественного новообразования появляются боли в животе, вздутие, повышенное газообразование и ощущение тяжести после еды.

Еще один неочевидный признак — беспричинная потеря веса и анемия. Эти симптомы часто остаются без внимания, а ведь они могут указывать на серьезные проблемы.

Ранее ученые назвали витамины, снижающие риск рака кишечника.