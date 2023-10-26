Онколог Саникович перечислила наиболее вероятные виды рака после 50 лет

По словам врача-онколога, риск развития почти всех видов злокачественных опухолей увеличивается с возрастом, при этом нередко рак диагностируется после 50 лет. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что самыми распространенными видами рака в мире являются рак молочной железы, рак легких, рак кишечника, рак предстательной железы, рак кожи, рак желудка.

По мнению медика, увеличение риска раковых опухолей с возрастом связано с накоплением генетических мутаций в клетках по мере старения организма и с ослабеванием работы иммунной системы.

Она подчеркнула, что в связи с этим каждому человеку после 45 лет необходимо проходить скрининг, чтобы обнаружить предраковые заболевания или рак на ранней стадии и предотвратить развитие болезни.