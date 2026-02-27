«Опасный коктейль»: врач объяснила, почему нельзя запивать таблетки алкоголем

Смешивание спиртного с медикаментами может обернуться тяжелыми последствиями для организма — от внутренних кровотечений до угнетения дыхания. О том, какие комбинации представляют наибольшую угрозу, в беседе с РИА Новости рассказала терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

По словам специалиста, особую опасность таит в себе одновременный прием алкоголя и нестероидных противовоспалительных средств (например, парацетамола). Такое сочетание может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение и нанести серьезный удар по печени, предупредила Чистик.

Если на фоне застолья возникла необходимость снять боль, медик советует отдавать предпочтение спазмолитикам — они являются более безопасной альтернативой. Что касается антибиотиков, то здесь возможны два неблагоприятных сценария: либо лекарство полностью теряет свою эффективность, либо в организме начинают синтезироваться токсичные метаболиты, буквально «отравляющие» человека изнутри.

Кроме того, врач настоятельно рекомендует избегать смешивания алкоголя с седативными препаратами. «Это чревато усилением седативного эффекта до критических значений, что может вызвать угнетение сознания и остановку дыхания», — резюмировала Чистик.

