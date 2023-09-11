«Организм может не справиться с выведением таких токсинов»: причиной смертельного отравления арбузом могла быть селитра

В Москве женщина скончалась после того, как поела арбуз. Новости об инциденте распространилась в СМИ и соцсетях. По информации некоторых журналистов, сотрудница «Газпромбанка» купила плод около станции метро «Спортивная».

Позже у нее начались симптомы отравления, рвота, но к медикам она решила не обращаться. Скорую помощь вызвала мать пострадавшей, когда ее состояние серьезно ухудшилось. Прибывшие на место случившегося фельдшеры попытались реанимировать женщину, но было уже слишком поздно.

Как рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева, довольно широко распространена практика, когда для быстрого созревания арбузы обрабатывают нитратами и пестицидами, а также вкалывают в них селитру и даже пищевые красители для яркого цвета. Не исключено, что в данной случае с плодом проделали то же самое.

«Организм человека может не справиться с выведением таких токсинов. Поэтому регулярно появляется информация об отравлениях арбузами. Особенно опасны точки продаж вдоль дорог — никто не знает, где и в каких условиях были выращены арбузы», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам собеседницы, эта бахчевая культура накапливает тяжелые металлы от выхлопных газов, а кожура прекрасно впитывает в себя все токсичные вещества из окружающей среды.

«Чтобы обезопасить себя от некачественного и даже потенциально опасного для здоровья арбуза, запрашивайте у продавца пакет документов на реализацию бахчевых. И ни в коем случае не покупайте арбузы в точках продаж вдоль дорог или трасс», — посоветовала Тиханычева.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл подробности смерти москвички из-за арбуза.