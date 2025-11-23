Ортопед Аббас разрушил популярный миф о привычке хрустеть пальцами

Специалист в области ортопедии доктор Сайед Надим Аббас опроверг распространенное убеждение, заявив, что привычка хрустеть суставами пальцев не является причиной развития артрита. Об этом сообщает издание Mirror.

«Этот щелчок при хрусте суставов обычно вызван лопающимися при изменении давления пузырьками газа в суставной жидкости, а не скрежетом костей», — говорит Аббас.

Эксперт пояснил, что этот процесс не травмирует суставы и не провоцирует возникновение заболеваний. Ключевым критерием безвредности, по его словам, является отсутствие болезненных ощущений и припухлости. Тревожными сигналами, требующими консультации врача, доктор назвал боль, отек, локальное повышение температуры или снижение подвижности сустава, поскольку эти симптомы могут указывать на другие патологии.

