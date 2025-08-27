Ощущал похмелье: обычные симптомы скрывали смертельно опасную болезнь мужчины

Симптомы, похожие на расстройство желудка, могут стать признаком серьезного заболевания, как это случилось с 60-летним Тимом Блэкберном. Мужчина заметил внезапную усталость и проблемы с пищеварением в декабре 2022 года. Он сначала не обращал внимания на симптомы и обратился к врачам только после уговоров семьи. Все время мужчина чувствовал себя так, будто у него похмелье.

После консультации в больнице выяснилось, что у него отказали почки, а последующие анализы подтвердили наличие миеломной болезни — редкой формы рака крови. Тим на протяжении девяти месяцев проходил химиотерапию. Также ему назначили трансплантацию стволовых клеток. И только потом у мужчины наступила ремиссия.

