Ощущал похмелье: обычные симптомы скрывали смертельно опасную болезнь мужчины
Daily Mail: усталость и проблемы с пищеварением могут указывать на развитие рака
Расстройство желудка оказалось предвестником серьезной болезни. Об этом сообщило издание Daily Mail, описывая конкретный случай.
Симптомы, похожие на расстройство желудка, могут стать признаком серьезного заболевания, как это случилось с 60-летним Тимом Блэкберном. Мужчина заметил внезапную усталость и проблемы с пищеварением в декабре 2022 года. Он сначала не обращал внимания на симптомы и обратился к врачам только после уговоров семьи. Все время мужчина чувствовал себя так, будто у него похмелье.
После консультации в больнице выяснилось, что у него отказали почки, а последующие анализы подтвердили наличие миеломной болезни — редкой формы рака крови. Тим на протяжении девяти месяцев проходил химиотерапию. Также ему назначили трансплантацию стволовых клеток. И только потом у мужчины наступила ремиссия.
