Банка пива вечером: нарколог назвал три главные опасности «безобидной» привычки

Многие уверены: пиво — легкий и безобидный напиток, который помогает расслабиться после работы. Однако наркологи предупреждают: ежедневное употребление даже одной бутылки формирует зависимость в 3–4 раза быстрее, чем крепкий алкоголь. Сергей Шувалов, нарколог, перечислил в беседе с REGIONS три основных риска — от разрушения сердца и печени до необратимых изменений в мозге и гормональном фоне.

Стандартная банка пива объемом 0,5 литра содержит около 25 граммов чистого этанола — это эквивалент 60 миллилитров водки, поясняет нарколог Сергей Шувалов. При регулярном поступлении таких доз организм привыкает незаметно: человек начинает с одной бутылки по выходным, затем переходит на ежедневное употребление, а через год-два доза может достигать 5–7 литров в сутки. Коварство пива в его «легальности» — оно не воспринимается как алкоголь, поэтому контроль над количеством теряется.

Первый удар принимает сердечно-сосудистая система. Расширение сосудов и увеличение объема крови заставляют сердце работать с перегрузкой, что ведет к формированию так называемого «пивного» или «бычьего» сердца — его стенки утолщаются, сократительная способность падает, а риск гипертонии и ишемии растет.

Второй орган-мишень — печень. Этанол разрушает клетки, вызывая жировую дистрофию, стеатоз и в перспективе цирроз. Опасная доза для мужчин — от 0,8 литра в день, для женщин — всего 0,4 литра.

Третий аспект — влияние на мозг и гормоны. МРТ-исследования показывают: переход от одной порции пива (250 мл) к двум (500 мл) вызывает изменения в мозге, эквивалентные старению на два года, а три порции — на 3,5 года. У людей старше 50 лет это повышает риск деменции и когнитивных нарушений. Кроме того, в хмеле содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских гормонов. У мужчин они подавляют выработку тестостерона, ведут к снижению потенции, увеличению грудных желез и отложению жира по женскому типу. У женщин пиво нарушает цикл, повышает риск миомы, эндометриоза и раннего климакса.

Распознать зависимость можно по ряду признаков: ежедневное употребление, рост дозы, исчезновение рвотного рефлекса, раздражительность и тревога при пропуске вечера. На начальном этапе преобладает психологическая тяга, но затем добавляется физическая, и справиться без помощи нарколога и психотерапевта становится сложно. Шувалов советует заменить пиво на чай, сок или воду и найти альтернативные способы снятия стресса, а при росте дозы и появлении ломки — не откладывать визит к врачу.