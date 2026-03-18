«От нуля до нескольких миллионов»: Онколог раскрыл стоимость лечения рака в России

В России стоимость лечения онкологических заболеваний в 2026 году варьируется в широчайшем диапазоне — от полностью бесплатной помощи до нескольких миллионов рублей в год, в зависимости от клинической картины и выбранной стратегии терапии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Дмитрий Олькин, онколог и эксперт фонда «Онкологика».

«Стоимость лечения онкологического заболевания в России в 2026 году может варьировать от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — пояснил специалист.

По словам Олькина, система обязательного медицинского страхования (ОМС) сегодня покрывает базовые потребности онкопациентов, обеспечивая необходимый минимум. Однако при выборе частной медицины ценовая политика иная. Так, хирургическое вмешательство в коммерческих клиниках обойдется в сумму от 350 до 700 тысяч рублей. Конечная цифра зависит от сложности операции и необходимости последующего восстановления (реконструктивного этапа).

Особенно затратным становится лечение при метастатических формах рака. Ежемесячный курс с применением современных таргетных препаратов оценивается в 200–350 тысяч рублей.

При этом эксперт подчеркнул, что государство продолжает расширять доступ к высокотехнологичной помощи.

«Хирургия, лучевая терапия, стандартная химиотерапия доступны. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и программу высокозатратных нозологий», — резюмировал Дмитрий Олькин.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ планирует расширить программу ОМС методами вакцинации от рака.