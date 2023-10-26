«От работы до уборки квартиры»: как онанизм разрушает жизнь человека
Психолог Вафин объяснил, чем опасна частая мастурбация
Фото: [freepik.com]
Нередко мастурбация становится единственным выходом для тех, кому долгое время не удается завести отношения с противоположным полом. Однако некоторые люди настолько «проникаются» удобством процесса, что практикуют онанизм чаще, чем следовало бы.
Психолог Артур Вафин, автор Telegram-канала о психологии, рассказал нам, чем опасна зацикленность на самоудовлетворении.
Теряем мотивацию
По словам специалиста, частая мастурбация может негативно сказываться на успехах человека в работе, хобби, учебе и многом другом.
«Как говорил Аристотель, во всем нужна мера. С ним в этом плане согласен и Авиценна, который считал, что мужское семя как не стоит надолго задерживать, так и стремительно расплескивать. Неумеренная мастурбация может влиять на мотивацию, в первую очередь на сексуальную, но также и связанную с любой другой деятельностью: от работы до уборки квартиры», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Зависимость, которая рушит жизнь
Также психолог напомнил о произведениях Эдуарда Лимонова, где часто упоминаются онанисты-неудачники. Во многих работах писателя, в особенности ранних, люди, не добившиеся ничего, изображаются именно так — не имеющими ни работы, ни любимого человека.
«Современный человек беден на фантазию, поэтому для самоудовлетворения прибегает к просмотру порно, что порождает дополнительную проблему: порнозависимость. Вы могли бы стать успешным бизнесменом или бизнесвумен, но зациклены на просмотре откровенных роликов, из-за чего дела нередко откладываются или даже отменяются. Поэтому рукоблудие — синоним одиночества и неудач», — подчеркнул Вафин.
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