«От работы до уборки квартиры»: как онанизм разрушает жизнь человека

«Как говорил Аристотель, во всем нужна мера. С ним в этом плане согласен и Авиценна, который считал, что мужское семя как не стоит надолго задерживать, так и стремительно расплескивать. Неумеренная мастурбация может влиять на мотивацию, в первую очередь на сексуальную, но также и связанную с любой другой деятельностью: от работы до уборки квартиры», — предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».