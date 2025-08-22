От рака до гепатита? Эксперт рассказал, чем может обернуться курение кальяна

Замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков предупредил об опасности курения кальяна для здоровья. Его слова приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.

По словам эксперта, вдыхаемый дым содержит не только никотин, но и токсичные вещества, включая тяжелые металлы, которые образуются при нагревании кальянной смеси. Курение кальяна повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и ротовой полости, а также хронических болезней дыхательных путей.

Совместное использование кальяна может способствовать передаче инфекционных заболеваний, включая туберкулез и гепатит, поскольку вредные микроорганизмы сохраняются внутри трубок устройства даже при использовании одноразовых мундштуков.

Эксперт отметил, что кальянное курение связано с появлением устойчивых к антибиотикам бактерий, что осложняет лечение возможных заболеваний. А запрет на курение кальянов в общественных местах направлен на защиту граждан. Специалист рекомендует полностью исключить эту практику из повседневной жизни для сохранения собственного здоровья и благополучия окружающих.

Ранее врач назвал специю, от которой нельзя отказываться.