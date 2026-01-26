«Открыть дверь в новую эру». Турецкий эксперт высказался о российской вакцине против рака

Разработанная в России вакцина от рака способна стать прорывом, который трансформирует всю мировую онкологическую индустрию, считает профессор Ульви Саран, председатель турецкого Фонда общественных исследований (KAV).

«Эта вакцина способна потрясти глобальную индустрию лечения рака и открыть дверь в новую эру», — заявил эксперт.

По его словам, принципиальное отличие российского препарата от химио- и лучевой терапии — в подходе. Вакцина не атакует опухоль напрямую, а «обучает» иммунную систему пациента самостоятельно выявлять и устранять злокачественные клетки. Предварительные исследования показывают, что это может замедлять рост новообразований, сокращать риск рецидивов и повышать выживаемость. Такой метод потенциально безопаснее и точнее традиционных, часто вызывающих тяжелые побочные эффекты.

Саран также отметил, что успешное внедрение вакцины способно перераспределить силы на глобальном онкологическом рынке, оцениваемом примерно в $2,6 трлн. Это ускорит сдвиг от дорогостоящей терапии к превентивной иммунной защите, ознаменовав новую эру в борьбе с раком.

Ранее сообщалось о том, что в России ведутся работы по созданию индивидуальных вакцин от рака.