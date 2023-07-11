Отсутствие солнечного тепла привело к росту заболеваемости среди детей в Подмосковье

Аномальная жара, которую обещали многие синоптики, все чаще стала сменяться затяжными периодами похолодания и дождями. Отсутствие солнечного тепла не самым лучшим образом сказывается на здоровье людей, в частности маленьких.

Врачи Видновской РКБ сообщили, что к ним в стационар все чаще стали обращаться родители с детьми, у которых яркие симптомы ОРВИ и, что самое интересное, поражены глаза. По словам специалистов, ребята жалуются на появление рези и ощущение песка в глазах, покраснения белков.

Помимо прочего часто обращаются к медикам с фарингитом — воспалением задней стенки горла. Дети, по словам врачей, ощущают сильную боль в горле, особенно при глотании. Также у них увеличиваются в размерах лимфоузлы.

«Сопровождается все общей интоксикацией организма: повышением температуры, ухудшением аппетита, слабостью. У некоторых детей были боли в животе, тошнота, диарея», — заявила врач-инфекционист ВРКБ Татьяна Корякина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Только за последние две недели врач-офтальмолог данного медучреждения принял более 20 пациентов с такими неприятными симптомами.

Судя по клинической картине, отметили медики, причиной данной инфекции может быть вирус, проявившийся в нашем регионе «во всей красе» из-за недостатка солнца.

«Предположительно на фоне снижения температуры воздуха и числа солнечных дней этим летом, а также учитывая наличие фарингита и конъюнктивита у заболевших, можно предположить, что возбудитель — аденовирус. Ведь он не выносит солнца, а также устойчив при низких температурах», — поделилась Корякина.

Всем детям назначили соответствующую терапию. Важно помнить, что самолечение может привести к развитию опасных осложнений.

«Например, к синуситу (воспалению одной или нескольких околоносовых пазух — Прим. ред.) или пневмонии. При упомянутых симптомах необходимо вовремя показать ребенка врачу», — добавила специалист.

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