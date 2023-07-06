Деформация роговицы и ухудшение зрения: выяснилось, почему нельзя лечить ячмень самостоятельно

Многие в своей жизни страдали от ячменя на глазу. Острое гнойное воспаление принято так называть из-за его характерной округлой формы, напоминающей зерно.

Врач-офтальмолог Видновской РКБ Нурлана Аскерова рассказала об опасностях самолечения ячменя.

«Внешняя безобидность такого явления обманчива: оно указывает на снижение защитных свойств иммунной системы и требует тщательного лечения для профилактики осложнений», — объяснила офтальмолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, в Видновскую больницу недавно обратилась мать с пятилетним мальчиком, которого беспокоило образование на веке.

«Как рассказала мама, у ребенка образовался ячмень, однако она не торопилась с обращением к врачу, надеясь на то, что народные средства и юный организм решат проблему. В итоге на прием к офтальмологу они пришли спустя два месяца, когда ячмень уже перерос в халязион», — поделилась врач.

Халязион, пояснила Аскерова, представляет собой доброкачественный опухолевидный нарост.

«Это закрытая в толще подвижного века капсула, наполненная сальным секретом, иногда гноем. Данная патология не поддается консервативному лечению, поэтому малыша пришлось отправлять на хирургическое удаление новообразования», — пояснила специалист.

Собеседница подчеркнула, что обычно халязион неопасен для зрения, но в случае, если он достигает внушительных размеров, это образование может давить на роговицу и деформировать ее.

«В перспективе это может привести к астигматизму и ухудшению зрения. Любое хирургическое вмешательство — стресс для организма, тем более детского. Именно поэтому не стоит запускать проблемы со здоровьем. Лучше своевременно обращаться к врачу», — добавила Аскерова.

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