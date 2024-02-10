Паразитолог Бартули предупредил об опасности дичи в консервах

В последние годы все чаще среди продуктов в магазинах можно увидеть консервы с диким мясом по удивительно низким ценам. Врач-паразитолог Эдуард Бартули рассказал, безопасно ли употребление такого мяса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего необходимо знать о производителе. Так, в нашей стране имеются ГОСТы, и если они соблюдаются, тогда дичь можно употреблять в пищу.

Медик добавил, что риск заразиться от дикого мяса гораздо больше, чем от фермерского мяса, поскольку оно может быть заражено трихинеллезом.

По его мнению, все-таки лучше не употреблять подобные консервы в пищу. Кроме того, в консервах с медвежье мясо, например, может быть заменено обычной говядиной.