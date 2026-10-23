Более 90 человек представят Подмосковье в финале чемпионата «Абилимпикс»

Представители Подмосковья прошли в финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В состав команды региона вошли более 90 человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Состязания пройдут с 31 октября по 3 ноября в Москве на базе учебно-выставочного комплекса «Тимирязев Центр» и на ряде дополнительных городских площадок.

Участников ждут не только соревнования, но и мастер-классы, деловые встречи, выставки и спортивные мероприятия.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

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