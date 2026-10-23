«Не надо завидовать»: Королева защитила невестку от критики из-за прошлого

VOICE: Королева резко отреагировала на упреки в адрес невестки из-за ее прошлого

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летняя певица Наташа Королева встала на защиту своей 25-летней невестки Мелиссы Волынкиной, которая в прошлом работала в стриптиз-клубе, пишет VOICE.

Певица резко отреагировала на упреки со стороны ближайшего окружения и жестко пресекла разговоры на эту тему.

«Ротики все закрыли, мальчику нравится, вот сам разберется. Все, жизнь сама поставила все на свои места», — заявила Королева.

Она не стала оправдываться и дала понять, что не намерена обсуждать прошлое невестки.

24-летний сын Королевой и 56-летнего Сергея Глушко, известного как Тарзан, — Архип — женился на Мелиссе в августе 2024 года. По словам певицы, знакомство пары произошло на фоне драмы: Архип переживал тяжелый разрыв, и тогда в его жизни появилась Мелисса.

Королева отметила, что не вмешивается в жизнь молодых супругов и считает, что они должны пройти все самостоятельно. При этом она признала, что есть разница в воспитании: Мелисса выросла в простой семье, и некоторые вещи требуют корректировки, но делать это нужно «тонко, не роняя ее достоинства».

Артистка также сравнила ситуацию с собственным опытом. Она напомнила, что ее супруг в прошлом работал в стриптиз-команде.

«Ну, она работала в стриптиз-клубе. Ну, слушайте, у нас папа работал в стриптиз-команде», — сказала певица.

Она добавила, что не удивлена волне критики в адрес невестки, но призывает не завидовать паре. По мнению Королевой, главное — чтобы молодые были счастливы, а остальное не имеет значения.

Ранее Наташа Королева заявила, что ее сын поедет в Японию на работу.

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