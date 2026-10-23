Производитель матрасов в Подмосковье повысил эффективность склада за счет установки роботов
Склад в Подмосковье в 4 раза увеличил производительность благодаря роботизации
Фото: [пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Производитель матрасов в Подмосковье в четыре раза повысил эффективность склада за счет установки роботов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, в распределительном центре группы компаний «Аскона» был реализован проект компании COMITAS по роботизации мезонина. На объекте внедрили автономные мобильные роботы (AMR).
Роботы взяли на себя горизонтальную транспортировку грузов по системе «товар к человеку». В результате производительность отбора выросла более в чем в четыре раза и составила более 300 единиц в час. Кроме того, на 42% повысилась плотность хранения продукции.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье на поддержку малого и среднего предпринимательства направили почти ₽18 млрд.