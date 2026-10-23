Производитель матрасов в Подмосковье повысил эффективность склада за счет установки роботов

Производитель матрасов в Подмосковье в четыре раза повысил эффективность склада за счет установки роботов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, в распределительном центре группы компаний «Аскона» был реализован проект компании COMITAS по роботизации мезонина. На объекте внедрили автономные мобильные роботы (AMR).

Роботы взяли на себя горизонтальную транспортировку грузов по системе «товар к человеку». В результате производительность отбора выросла более в чем в четыре раза и составила более 300 единиц в час. Кроме того, на 42% повысилась плотность хранения продукции.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье на поддержку малого и среднего предпринимательства направили почти ₽18 млрд.