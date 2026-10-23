49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

49-летняя звезда «Глухаря» Наталья Гнеушева готовится стать мамой в третий раз. Ее избранником стал 28-летний актер Влад Прохоров. Разница в возрасте между ними составляет 21 год.

В интервью Woman.ru Наталья призналась, что сначала воспринимала этот роман как нечто странное и нереальное. Ее удивляли собственные чувства, но со временем она приняла отношения.

По словам Гнеушевой, Влада от других мужчин отличает отсутствие стереотипов, ответственность и искренность — он не обращает внимания на разницу в возрасте и доказывает серьезность намерений поступками.

Беременность, отметила актриса протекает спокойнее, чем первая. Наталья сравнивает свое нынешнее состояние со вторым вынашиванием: первая беременность была запланированной и сопровождалась сильной тревожностью, вторая прошла легче, а третья по ощущениям ближе ко второй.

«Третья беременность по впечатлениям больше похожа на вторую. Я уже мама со стажем, плюс-минус знаю, чего ожидать и что буду чувствовать, и уже вполне спокойно планирую роды», — рассказала она.

Актриса считает, что возраст не должен быть препятствием для рождения ребенка, если есть здоровье и желание. Пара уже придумала имя для девочки, которая должна появиться на свет в начале 2027 года.

У Натальи двое взрослых сыновей — 22 и 18 лет. Они хорошо ладят с Владом и поддерживают маму.

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