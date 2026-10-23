49-летняя звезда «Глухаря» Гнеушева беременна от 28-летнего Прохорова

Woman.ru: 49-летняя Наталья Гнеушева ждет ребенка от 28-летнего Влада Прохорова

Культура и спорт

Фото: [Кадр из фильма «Сын»]

49-летняя звезда «Глухаря» Наталья Гнеушева готовится стать мамой в третий раз. Ее избранником стал 28-летний актер Влад Прохоров. Разница в возрасте между ними составляет 21 год.

В интервью Woman.ru Наталья призналась, что сначала воспринимала этот роман как нечто странное и нереальное. Ее удивляли собственные чувства, но со временем она приняла отношения.

По словам Гнеушевой, Влада от других мужчин отличает отсутствие стереотипов, ответственность и искренность — он не обращает внимания на разницу в возрасте и доказывает серьезность намерений поступками.

Беременность, отметила актриса протекает спокойнее, чем первая. Наталья сравнивает свое нынешнее состояние со вторым вынашиванием: первая беременность была запланированной и сопровождалась сильной тревожностью, вторая прошла легче, а третья по ощущениям ближе ко второй.

«Третья беременность по впечатлениям больше похожа на вторую. Я уже мама со стажем, плюс-минус знаю, чего ожидать и что буду чувствовать, и уже вполне спокойно планирую роды», — рассказала она.

Актриса считает, что возраст не должен быть препятствием для рождения ребенка, если есть здоровье и желание. Пара уже придумала имя для девочки, которая должна появиться на свет в начале 2027 года.

У Натальи двое взрослых сыновей — 22 и 18 лет. Они хорошо ладят с Владом и поддерживают маму.

Ранее сообщалось, что звезда «Писателей свободы» Хилари Суэнк станет матерью в третий раз.

Актуально

Читайте также

38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах

38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах

«Это была встреча с личностью огромного масштаба»: Крутой высказался о таланте Хворостовского

«Это была встреча с личностью огромного масштаба»: Крутой высказался о таланте Хворостовского

Стало известно, где похоронят тестя Михаила Турецкого

Стало известно, где похоронят тестя Михаила Турецкого

Актер Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет

Актер Андрей Терентьев, известный по роли Спирта в фильме «Мы из будущего», умер в возрасте 44 лет

Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

Стало известно, за сколько Лобода готова выступить на частной вечеринке

После борьбы с тяжелой болезнью Анита Цой обзавелась местом на кладбище

После борьбы с тяжелой болезнью Анита Цой обзавелась местом на кладбище

Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Поклонники удивились, увидев Топалова в новом образе

Софико Кардава оценила прыжок Лазарева через стену в 2024-м году

Софико Кардава оценила прыжок Лазарева через стену в 2024-м году

«Они взрослые девчонки»: Галустян рассказал о реакции детей на развод с их матерью

«Они взрослые девчонки»: Галустян рассказал о реакции детей на развод с их матерью

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Меган Фокс объяснила, почему испытывает вину перед дочерью

Муцениеце вышла на сцену кабаре спустя почти год после рождения дочери

Муцениеце вышла на сцену кабаре спустя почти год после рождения дочери

Добавьте mosregtoday.ru в избранное