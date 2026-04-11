Пасхальные яйца: кому их нельзя есть?

Вареные яйца полностью исключены из рациона людей с нарушениями пищеварения, почечной недостаточностью, а также заболеваниями печени и желчного пузыря. Употреблять этот продукт им не рекомендуется даже в пасхальные дни. Об этом в интервью РИА Новости заявила гепатолог-гастролог, врач высшей категории Ольга Царан.

Специалист подчеркнула, что указанным категориям пациентов вареные яйца противопоказаны в принципе. Для всех остальных участников праздничных застолий действует строгое ограничение: не более 1-2 яиц в день. Как отметила Царан, даже у здоровых людей переедание этого продукта способно спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«В норме рекомендуется употреблять не более 1-2 яиц в день, это правило действует и в праздничные дни. Яйца - это довольно жирный продукт, который создает нагрузку на пищеварительную систему, даже абсолютно здоровый человек при переедании может почувствовать тяжесть и дискомфорт», — пояснила врач.

Ольга Царан добавила, что Пасху традиционно отмечают обильными застольями, и вареные яйца — далеко не единственное калорийное блюдо на столе. Поэтому она посоветовала разнообразить меню и не делать акцент исключительно на яйцах.

Ранее сообщалось о том, что терапевт Куденко из Подмосковья предостерегла от употребления кулича с плесенью.