«Пациенту повезло». 38-летний мужчина 17 лет жил с камнем в слюнной железе

Хирурги владивостокской Краевой клинической больницы № 2 провели редкую операцию, сохранив пациенту слюнную железу после удаления гигантского камня, который формировался почти два десятилетия. Об этом сообщает РИА Новости .

38-летний житель Приморья обратился к врачам с давней проблемой — слюнно-каменной болезнью, которая вызывала у него боль и сильный дискомфорт, особенно во время еды. Камень диаметром более 2 см блокировал проток железы уже около 17 лет. Патология возникает из-за нарушения обмена веществ, травм или плохой гигиены, приводя к кристаллизации компонентов слюны.

Обычно в таких случаях конкремент удаляют вместе с пораженным органом. Однако врачи челюстно-лицевой хирургии, оценив состояние железы, приняли решение о ее сохранении. Благодаря мастерству хирургов, орган удалось успешно восстановить после извлечения инородного тела. Пациенту повезло — минимальные структурные изменения позволили избежать радикального вмешательства и сохранить функцию железы.

